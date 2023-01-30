Трипл-дабл Джа Моранта помог «Мемфису» одержать победу в матче с «Индианой»
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В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:100.
Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, который заработал трипл-дабл второй матч подряд. На его счету 27 очков, сделавший 10 подборов и 15 передач. Также стоит отметить американского форварда Джарена Джексона, набравший 28 очков, 8 подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал канадский защитник Беннедикт Матурин, оформивший 27 очков, восемь подборов и три передачи. Также отметим американского центрового Майлза Тёрнера, который набрал 15 очков, сделал четыре подбора и отдал одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2023, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
112 : 100
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 28, Морант - 27, Кларк - 13, Родди - 11, Джонс - 10, Тиллман - 9, Уильямс - 7, Брукс - 5, Альдама - 2, Адамс, Бейн, Грин, Кончар, Ларэвиа, Лофтон Мл., Уильямс Мл., Чендлер
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Несмит - 16, Тёрнер - 15, Джексон - 13, Нембард - 12, Дуарте - 9, Бриссетт - 5, Хилд - 3, Битадзе, Браун, Джонсон, Куин, Макконнелл, Смит, Тайс, Тэйлор, Халибёртон
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