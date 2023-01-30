Трипл-дабл Джа Моранта помог «Мемфису» одержать победу в матче с «Индианой»

В Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 112:100.



Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал американский разыгрывающий Джа Морант, который заработал трипл-дабл второй матч подряд. На его счету 27 очков, сделавший 10 подборов и 15 передач. Также стоит отметить американского форварда Джарена Джексона, набравший 28 очков, 8 подборов и одну передачу. Самым результативным у гостей стал канадский защитник Беннедикт Матурин, оформивший 27 очков, восемь подборов и три передачи. Также отметим американского центрового Майлза Тёрнера, который набрал 15 очков, сделал четыре подбора и отдал одну передачу.