Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропустят матч с «Бруклином»

Лидеры «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропустят матч регулярного чемпионата НБА против «Бруклин Нетс», сообщает ESPN.
По сведениям источника, Джеймс не сможет выйти на паркет из-за проблем с левым голеностопом, Дэвису требуется дополнительное время на восстановление от стрессового перелома правой стопы.
Матч «Лейкерс» — «Бруклин» состоится во вторник, 31 января и начнётся в 3.30 мск.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» в гостях встречались с «Бостон Селтикс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 125:121. Джеймс набрал 41 очко, став самым результативным игроком в составе обеих команд. До рекорда легендарного Абдул-Джаббара Леброну осталось 116 очков.
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