50 очков и 13 подборов Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» одолеть «Нью-Орлеан»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 135:110.



Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 50 очков, 13 подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джру Холидэй, который набрал 17 очков, семь подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Хосе Альваредо. На его счету 18 очков, три подбора и шесть передач. Также стоит отметим центрового из Литвы Йонаса Валанчюнаса, который набрал 16 очков, три подбора и только одну передачу.