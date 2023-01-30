50 очков и 13 подборов Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» одолеть «Нью-Орлеан»
Поделиться
В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 135:110.
Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 50 очков, 13 подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джру Холидэй, который набрал 17 очков, семь подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Хосе Альваредо. На его счету 18 очков, три подбора и шесть передач. Также стоит отметим центрового из Литвы Йонаса Валанчюнаса, который набрал 16 очков, три подбора и только одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
30 января 2023, понедельник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
135 : 110
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 50, Холидэй - 17, Лопес - 15, Инглс - 9, Миддлтон - 9, Аллен - 8, Мэттьюз - 8, Картер - 6, Коннотон - 6, Нвора - 5, Мамукелашвили - 2, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Портис, Хилл
Нью-Орлеан Пеликанс: Альварадо - 18, Валанчюнас - 16, Мёрфи - 16, Льюис - 15, Джонс - 11, Грэм - 10, Нэнс - 10, Маршалл - 8, Хэйс - 6, Дэниэлс, Ингрэм, Лидделл, Макколлум, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Эрнангомес
Комментарии
- 30 января 2023
-
06:29
-
06:28
-
05:43
-
05:03
-
00:12
- 29 января 2023
-
23:50
-
22:42
-
21:55
-
20:46
-
20:42
-
20:04
-
19:12
-
19:09
-
19:07
-
18:26
-
17:34
-
16:43
-
16:29
-
16:14
-
15:40
-
15:29
-
15:17
-
14:55
-
14:42
-
14:31
-
13:33
-
13:22
-
13:13
-
12:48
-
12:36
-
12:28
-
11:44
-
11:27
-
11:14
-
10:33
Партнерский контент