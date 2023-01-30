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50 очков и 13 подборов Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» одолеть «Нью-Орлеан»

50 очков и 13 подборов Янниса Адетокунбо помогли «Милуоки» одолеть «Нью-Орлеан»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 135:110.

Самым результативным игроком у «Милуоки» стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, заработавший дабл-дабл: 50 очков, 13 подборов и четыре передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский разыгрывающий Джру Холидэй, который набрал 17 очков, семь подборов и шесть передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Хосе Альваредо. На его счету 18 очков, три подбора и шесть передач. Также стоит отметим центрового из Литвы Йонаса Валанчюнаса, который набрал 16 очков, три подбора и только одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2023, понедельник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
135 : 110
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 50, Холидэй - 17, Лопес - 15, Инглс - 9, Миддлтон - 9, Аллен - 8, Мэттьюз - 8, Картер - 6, Коннотон - 6, Нвора - 5, Мамукелашвили - 2, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Ибака, Портис, Хилл
Нью-Орлеан Пеликанс: Альварадо - 18, Валанчюнас - 16, Мёрфи - 16, Льюис - 15, Джонс - 11, Грэм - 10, Нэнс - 10, Маршалл - 8, Хэйс - 6, Дэниэлс, Ингрэм, Лидделл, Макколлум, Сиброн, Темпл, Уильямсон, Эрнангомес
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