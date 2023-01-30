Генсек ФИБА сравнил ситуацию России и Югославии говоря о допуске спортсменов к турнирам

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Загклис поделился мнением о намерении организации рассмотреть рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян к соревнованиям.
«Учитывая то, что произошло в Атланте с Югославией в 1996 году, наш спорт доказал, что когда есть желание, то есть и способ его реализации.
Если обстоятельства позволят, мы будем искать какие-то изменения, потому что нет сомнений, что Россия – очень большая сила в мировом баскетболе», — приводит слова Загклиса Amarysia.
Ранее МОК опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов, а Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте.
Баскетболистки сборной Мали устроили драку между собой
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