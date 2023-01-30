Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Хороший блок-шот, Джейсон». Леброн и Тейтум обсудили судейскую ошибку в конце матча

«Хороший блок-шот, Джейсон». Леброн и Тейтум обсудили судейскую ошибку в конце матча
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к лидеру «Бостон Селтикс» Джейсону Тейтуму.

Напомним, форвард калифорнийского клуба имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.

«Хороший блок-шот, Джейсон», — написал Леброн.

«Этот матч был словно в тумане… Хорошая игра, чемпион», — ответил Тейтум.

В итоге «кельты» одержали победу в овертайме, а встреча завершилась со счётом 125:121. Ранее Реджи Миллер после встречи дал оценку судейским действиям.

Новость по теме
«Шесть глаз, чёрт возьми!» Миллер недоволен действиями судей в матче «Бостон» — «Лейкерс»

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023