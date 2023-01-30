«Хороший блок-шот, Джейсон». Леброн и Тейтум обсудили судейскую ошибку в конце матча
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к лидеру «Бостон Селтикс» Джейсону Тейтуму.
Напомним, форвард калифорнийского клуба имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.
«Хороший блок-шот, Джейсон», — написал Леброн.
«Этот матч был словно в тумане… Хорошая игра, чемпион», — ответил Тейтум.
В итоге «кельты» одержали победу в овертайме, а встреча завершилась со счётом 125:121. Ранее Реджи Миллер после встречи дал оценку судейским действиям.
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Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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