«Хороший блок-шот, Джейсон». Леброн и Тейтум обсудили судейскую ошибку в конце матча

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к лидеру «Бостон Селтикс» Джейсону Тейтуму.

Напомним, форвард калифорнийского клуба имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.

«Хороший блок-шот, Джейсон», — написал Леброн.

«Этот матч был словно в тумане… Хорошая игра, чемпион», — ответил Тейтум.

В итоге «кельты» одержали победу в овертайме, а встреча завершилась со счётом 125:121. Ранее Реджи Миллер после встречи дал оценку судейским действиям.

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