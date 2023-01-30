Гомельский оценил шансы «Филадельфии» стать чемпионами НБА в этом сезоне

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что у «Филадельфии Сиксерс» мало шансов победить в текущем сезоне Национальной баскетбольной лиги.

«Думаю, что шансы «Филадельфии» на победу в текущем сезоне не превышают пять процентов. Слишком высока зависимость результата команды от одного игрока — Эмбиида. Ротация в передней линии очень короткая», — написал Гомельский на своем сайте.

В последних 24 матчах «Филадельфия» идет с результатом 20-4. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 32 победы при 16 поражениях.

Ранее Гомельский высказался по поводу французского форварда Адриена Моэрмана, который перешёл в «Зенит».