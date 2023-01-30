Гомельский оценил шансы «Филадельфии» стать чемпионами НБА в этом сезоне
Поделиться
Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский считает, что у «Филадельфии Сиксерс» мало шансов победить в текущем сезоне Национальной баскетбольной лиги.
«Думаю, что шансы «Филадельфии» на победу в текущем сезоне не превышают пять процентов. Слишком высока зависимость результата команды от одного игрока — Эмбиида. Ротация в передней линии очень короткая», — написал Гомельский на своем сайте.
В последних 24 матчах «Филадельфия» идет с результатом 20-4. Команда занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 32 победы при 16 поражениях.
Ранее Гомельский высказался по поводу французского форварда Адриена Моэрмана, который перешёл в «Зенит».
Новость по темеГомельский высказался по поводу францзуского новичка «Зенита»
Комментарии
- 30 января 2023
-
10:46
-
10:28
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
08:00
-
07:39
-
07:29
-
06:29
-
06:28
-
05:43
-
05:03
-
00:12
- 29 января 2023
-
23:50
-
22:42
-
21:55
-
20:46
-
20:42
-
20:04
-
19:12
-
19:09
-
19:07
-
18:26
-
17:34
-
16:43
-
16:29
-
16:14
-
15:40
-
15:29
-
15:17
-
14:55
-
14:42
-
14:31
-
13:33
-
13:22
Партнерский контент