Перасович поделился ожиданиями от первого матча УНИКСа во втором этапе Единой лиги ВТБ
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу предстоящей встречи с «Пари Нижний Новгород», которая станет первой для казанской команды во втором этапе нынешнего сезона Единой лиги ВТБ.
«На мой взгляд, «Нижний Новгород» последние месяцы проделывает хорошую работу. Они побеждают в матчах с большим преимуществом, особенно, в гостях. В предстоящей встрече нам следует быть максимально сконцентрированными, показать хороший ритм, а также суметь сдержать их лидеров», — приводит слова Перасовича пресс-служба команды.
На первом этапе УНИКС дважды одержал убедительную победу над «Пари НН» (75:57 и 86:71). Встреча состоится сегодня, 30 января, в 19:00 по московскому времени.
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