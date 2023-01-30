Дмитриевич: «Нижний Новгород» ясно понимает, чего хочет добиться. Будет непросто

Разыгрывающий УНИКСа Ненад Дмитриевич высказался по поводу предстоящей встречи с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.

«Нам предстоит непростой матч против команды, которая ясно понимает, чего хочет добиться. К тому же, их возглавляет авторитетный тренер. Нам следует быть готовыми защитить домашнюю площадку. Надеюсь, наши преданные болельщики поддержат нас!», — приводит слова Дмитриевича пресс-служба клуба.

На первом этапе УНИКС дважды одержал убедительную победу над «Пари НН» (75:57 и 86:71). Встреча состоится сегодня, 30 января, в 19:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал предстоящую встречу с УНИКСом в Единой лиге ВТБ.