Дмитриевич: «Нижний Новгород» ясно понимает, чего хочет добиться. Будет непросто
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Разыгрывающий УНИКСа Ненад Дмитриевич высказался по поводу предстоящей встречи с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.
«Нам предстоит непростой матч против команды, которая ясно понимает, чего хочет добиться. К тому же, их возглавляет авторитетный тренер. Нам следует быть готовыми защитить домашнюю площадку. Надеюсь, наши преданные болельщики поддержат нас!», — приводит слова Дмитриевича пресс-служба клуба.
На первом этапе УНИКС дважды одержал убедительную победу над «Пари НН» (75:57 и 86:71). Встреча состоится сегодня, 30 января, в 19:00 по московскому времени.
Ранее главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал предстоящую встречу с УНИКСом в Единой лиге ВТБ.
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