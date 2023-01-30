Гомельский объяснил, почему в США баскетбол развит лучше, чем в России

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, почему в США баскетбол развит лучше, чем в России.

«В организации среднего и высшего образования США предусмотрены занятия физкультурой. Кроме учителя (учителей) физкультуры, в средних школах штатов есть тренеры по видам спорта — по тем видам, которые наиболее популярны в регионе, где располагается школа. Таким образом, у учащихся есть возможность тренироваться, развивать свои навыки в определённых видах спорта. Соревнования между сборными командами школ проводятся на регулярной основе, календарь известен заранее, подготовка сборной команды школы идёт планомерно. Попасть в сборную школы для ученика почётно. Баскетбол является одним из трёх самых популярных видов спорта в США, так что соревнования школьников по баскетболу проводятся во всех 50 штатах (даже на Аляске и Гавайях). Зал с трибунами для зрителей есть не во всех школах, но в большинстве. Региональные телекомпании часто проводят трансляции матчей школьных команд. В ВУЗах участие в соревнованиях NCAA также является престижным для руководства университета. На работу приглашаются высококлассные тренеры. Наиболее одарённые в спортивном плане студенты получают стипендии (освобождение от платы за обучение, бесплатное проживание в кампусе, бесплатное питание и обслуживание). Интерес к матчам NCAA зачастую выше, чем интерес к матчам НБА.



В Советском Союзе никогда не было средств на строительство средних школ, имеющих спортивные залы с трибунами для зрителей», — написал Гомельский на своем сайте.