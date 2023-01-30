Стивен Джексон: Леброн не входит в топ-5 игроков НБА прямо сейчас

Бывший игрок НБА Стивен Джексон не включил лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в топ-5 лучших игроков лиги прямо сейчас.

«Лучшие в лиге на данный момент: Кевин Дюрант, Яннис, Лука, Йокич и Эмбиид. Хотя нет, прошу прощения, вместо Йокича пусть будет Джейсон Тейтум. Нет, Леброн не попадает в мой список. Он один из трёх лучших игроков в истории для меня, но прямо сейчас он не входит в топ-5 НБА», — приводит слова Джексона iamathlete.

Ранее Джеймс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к лидеру «Бостон Селтикс» Джейсону Тейтуму.

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: