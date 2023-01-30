Беверли рассказал о реакции Леброна Джеймса на скандальную концовку матча с «Бостоном»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли рассказал о реакции Леброна Джеймса на концовку матча с Бостон Селтикс (121:125 ОТ).
Напомним, у форварда калифорнийского клуба была возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне. Позже лига признала ошибку судей.
«Я сказал ему в раздевалке: «Мужик, я рядом с тобой 13-14 лет. Брат, я никогда не видел, чтобы ты так реагировал». И он такой: «Не буду врать, я чуть не обалдел», — приводит слова Беверли Fadeaway World.
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
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