«Меня не любят, ведь я троллю». Эмбиид объяснил непопадание в первую пятёрку Матча звёзд

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид вновь высказался по поводу своего непопадания в стартовую пятёрку Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации

«Непопадание в стартовую пятерку? Я не был удивлен. Думаю, хорошо известно, что меня не очень любят. Это круто. Я не знаю, это потому что я много троллю или потому что я веду себя, наверное, как мудак. Но это круто. Я продолжаю быть собой. Я продолжаю быть мудаком, и я продолжаю троллить, и если людям это не нравится, это их проблемы. Но, как я всегда говорил, все зависит от твоих побед», — приводит слова Эмбиида Fadeaway World.

В текущем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 36 играх, набирая в среднем 33,8 очка, делая десять подборов и 4,2 передачи при реализации бросков 53,4%, где 35,8% – трёхочковые.