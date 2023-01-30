«Меня не любят, ведь я троллю». Эмбиид объяснил непопадание в первую пятёрку Матча звёзд

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид вновь высказался по поводу своего непопадания в стартовую пятёрку Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации
«Непопадание в стартовую пятерку? Я не был удивлен. Думаю, хорошо известно, что меня не очень любят. Это круто. Я не знаю, это потому что я много троллю или потому что я веду себя, наверное, как мудак. Но это круто. Я продолжаю быть собой. Я продолжаю быть мудаком, и я продолжаю троллить, и если людям это не нравится, это их проблемы. Но, как я всегда говорил, все зависит от твоих побед», — приводит слова Эмбиида Fadeaway World.
В текущем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 36 играх, набирая в среднем 33,8 очка, делая десять подборов и 4,2 передачи при реализации бросков 53,4%, где 35,8% – трёхочковые.
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