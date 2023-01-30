«Шарлотт» готов расстаться с основным центровым
Поделиться
Руководство «Шарлотт Хорнетс» готово выслушать предложения по поводу обмена центрового Мэйсона Пламли, сообщает Action Network. Отмечается, что в «Хорнетс» намерены получить за 32-летнего баскетболиста как минимум драфт-пик первого раунда.
Текущее соглашение Пламли рассчитано до конца сезона-2023/2023 ($ 8,52 млн). Следующим летом игрок станет неограниченно свободным агентом.
В текущем сезоне центровой принял участие в 51 матче, набирая в среднем 12,2 очка, 9,7 подбора и 3,6 передачи при реализации бросков 67,4% и штрафных 61,5%.
«Шарлотт Хорнетс» занимает 14-е место в Восточной конференции с 15 победами при 36 поражениях. Следующую встречу «шершни» проведут с «Милуоки Бакс» на выезде 1 февраля (4:00 мск).
Новость по темеЧарльз Баркли: нас ждёт один из самых мощных дедлайнов
Комментарии
- 30 января 2023
-
19:03
-
18:48
-
18:29
-
18:12
-
17:55
-
17:32
-
17:17
-
16:38
-
16:30
-
15:16
-
14:59
-
14:43
-
14:00
-
13:09
-
12:57
-
12:05
-
11:54
-
10:46
-
10:28
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
08:00
-
07:39
-
07:29
-
06:29
-
06:28
-
05:43
-
05:03
-
00:12
- 29 января 2023
-
23:50
-
22:42
-
21:55
-
20:46
-
20:42
Партнерский контент