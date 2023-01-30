«Шарлотт» готов расстаться с основным центровым

Руководство «Шарлотт Хорнетс» готово выслушать предложения по поводу обмена центрового Мэйсона Пламли, сообщает Action Network. Отмечается, что в «Хорнетс» намерены получить за 32-летнего баскетболиста как минимум драфт-пик первого раунда.

Текущее соглашение Пламли рассчитано до конца сезона-2023/2023 ($ 8,52 млн). Следующим летом игрок станет неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне центровой принял участие в 51 матче, набирая в среднем 12,2 очка, 9,7 подбора и 3,6 передачи при реализации бросков 67,4% и штрафных 61,5%.



«Шарлотт Хорнетс» занимает 14-е место в Восточной конференции с 15 победами при 36 поражениях. Следующую встречу «шершни» проведут с «Милуоки Бакс» на выезде 1 февраля (4:00 мск).