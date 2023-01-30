Кавай Леонард рассказал, за счёт чего «Клипперс» могут выигрывать
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард отметил важность игры в обороне для успешного выступления команды.
«Защита – это ключ к нашим победам. Плохая защита – одна из причин, по которой мы ранее испытывали трудности», – приводит слова Леонарда ESPN.
В текущем сезоне 31-летний форвард принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, 6,2 подбора и 3,9 передачи при реализации бросков 51,4%, где 35,3% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 28 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Чикаго Буллз» на выезде 1 февраля (4:00 мск).
Ранее Леонард дал понять руководству клуба, что ожидает обновлений в позиции разыгрывающего.
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