Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кавай Леонард рассказал, за счёт чего «Клипперс» могут выигрывать

Кавай Леонард рассказал, за счёт чего «Клипперс» могут выигрывать
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард отметил важность игры в обороне для успешного выступления команды.

«Защита – это ключ к нашим победам. Плохая защита – одна из причин, по которой мы ранее испытывали трудности», – приводит слова Леонарда ESPN.

В текущем сезоне 31-летний форвард принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, 6,2 подбора и 3,9 передачи при реализации бросков 51,4%, где 35,3% – трёхочковые.

«Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 28 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Клипперс» проведут с «Чикаго Буллз» на выезде 1 февраля (4:00 мск).

Ранее Леонард дал понять руководству клуба, что ожидает обновлений в позиции разыгрывающего.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023