Кайл Кузма: полностью поддерживаю слова Леброна

Лёгкий форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма поддержал бывшего партнёра по команде форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В воскресенье, 29 января, вокруг звёздного форварда «озёрников» разразился скандал по поводу пропущенного судьями фола в конце основного времени матча «Бостон» – «Лейкерс» (125:121).

«Полностью поддерживаю слова Леброна, что часть игроков стабильно выходит на линию штрафных как минимум 10 раз. В лиге вообще есть те, кто симулирует на постоянной основе при малейшем контакте. И ничего.



Такие игроки выходят на линию штрафных стабильно по восемь-девять раз. Тем временем игроки с акцентом на физическую борьбу в проходах обречены – они не получают такого количества попыток со штрафной», – написал Кузма в соцсетях.