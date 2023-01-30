Один из лидеров «Голден Стэйт» вернётся в строй
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс примет участие в следующем матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Оклахома-Сити Тандер». Об этом сообщает обозреватель The Athletic Энтони Слэйтер.
Ранее 27-летний баскетболист пропустил две игры из-за болезни, не связанной с коронавирусной инфекцией.
В текущем сезоне Уиггинс принял участие в 29 встречах, набирая в среднем 17,5 очка, 4,8 подбора и 2,2 передачи при реализации бросков 47%, где 39,9% – трёхочковые.
Калифорнийский клуб занимает шестое место в Западной конференции с 25 победами при 24 поражениях. Матч «Оклахома-Сити Тандер» – «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт завтра, 31 января (4:00 мск).
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