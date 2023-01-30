Зак Смит станет участником слэм-данк контеста на Матче звёзд Единой лиги ВТБ
Поделиться
Центровой «Минска» Зак Смит примет участие в R7 слэм-данк контесте на Матче всех звёзд 19 февраля на «ВТБ Арене».
Смит сыграл в 11 матчах белорусской команды в этом сезоне, в среднем набирая 10,2 очка и 6,5 подбора за игру. Моменты с участием центрового пять раз попадали в хит-парады тура.
Одним из соперников Смита станет форвард ЦСКА Самсон Руженцев. Остальные участники конкурса будут объявлены лигой позднее.
Матч всех звёзд состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдёт в формате «Новая школа» против «Старой школы». Итоговые составы команд на Матч звёзд уже определены.
Комментарии
- 30 января 2023
-
17:32
-
17:17
-
16:38
-
16:30
-
15:16
-
14:59
-
14:43
-
14:00
-
13:09
-
12:57
-
12:05
-
11:54
-
10:46
-
10:28
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
08:00
-
07:39
-
07:29
-
06:29
-
06:28
-
05:43
-
05:03
-
00:12
- 29 января 2023
-
23:50
-
22:42
-
21:55
-
20:46
-
20:42
-
20:04
-
19:12
-
19:09
-
19:07
-
18:26
Партнерский контент