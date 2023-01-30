Зак Смит станет участником слэм-данк контеста на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Центровой «Минска» Зак Смит примет участие в R7 слэм-данк контесте на Матче всех звёзд 19 февраля на «ВТБ Арене».



Смит сыграл в 11 матчах белорусской команды в этом сезоне, в среднем набирая 10,2 очка и 6,5 подбора за игру. Моменты с участием центрового пять раз попадали в хит-парады тура.

Одним из соперников Смита станет форвард ЦСКА Самсон Руженцев. Остальные участники конкурса будут объявлены лигой позднее.



Матч всех звёзд состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдёт в формате «Новая школа» против «Старой школы». Итоговые составы команд на Матч звёзд уже определены.