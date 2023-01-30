Тренер «Юты»: Лука Дончич — уникальный игрок
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Главный тренер «Юты Джаз» Уилл Харди высоко оценил таланты звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.
«Лука – уникальный игрок. Вряд ли найдётся тот, кто сможет заменить его. Но если взять «Маверикс» в целом, то и Спенсера Динвидди можно считать неплохим игроком», – приводит слова 35-летнего специалиста ESPN.
В текущем сезоне 23-летний Дончич принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 33 очка, 8,9 подбора и 8,4 передачи при реализации бросков 49,7%, где 35,1% – трёхочковые.
«Даллас Маверикс» на данный момент занимает седьмое место в Западной конференции с 26 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Детройт Пистонс» на своей площадке 31 января (4:30 мск).
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