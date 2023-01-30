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Двум клубам НБА интересен отстранённый от игр «Финикса» Джей Краудер

Двум клубам НБА интересен отстранённый от игр «Финикса» Джей Краудер
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«Чикаго Буллз» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» проявляют активный интерес к тяжёлому форварду «Финикса» Джею Краудеру, который ни разу не появлялся на площадке в сезоне-2022/2023.

Действующее соглашение 32-летнего Краудера рассчитано до конца сезона-2022/2023 ($ 10,1 млн). Летом форвард выйдет на рынок свободных агентов.

«Финикс Санз» занимает девятое место в Западной конференции с 26 победами при 25 поражениях. Следующую игру аризонцы проведут с «Торонто Рэпторс» на своей площадке 31 января (5:00 мск).

Напомним, прошлым летом Краудер оставил загадочное сообщение в соцсетях, намекнув на «неизбежные перемены». Ранее разыгрывающий аризонской команды Крис Пол выразил сожаление по поводу отсутствия Джея.

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