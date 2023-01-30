«Финикс» намерен сохранить Криса Пола

Руководство «Финикс Санз» готово сохранить разыгрывающего, одного из лидеров команды Криса Пола. Об этом сообщает Action Network со ссылкой на источники в лиге.
«Опять же, не наблюдаются намерения со стороны «Санз» – на данном этапе они не обменивают Криса Пола. Но другие руководители команд внимательно следят за ситуацией. Возможно, с приходом нового владельца клуб сосредоточится на построении команды вокруг Девина Букера», – говорится в источнике.
В текущем сезоне 37-летний Пол принял участие в 30 матчах, набирая 14,3 очка, 8,7 передачи и 4,4 подбора при реализации бросков 45%, где 40,5% – трёхочковые.
«Финикс Санз» занимает девятое место в Западной конференции с 26 победами при 25 поражениях. Следующую игру аризонцы проведут с «Торонто Рэпторс» на своей площадке 31 января (5:00 мск).
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