Эксперт: генменеджер «Бруклина» в очень затруднительном положении

Эксперт и видеоаналитик Национальной баскетбольной ассоциации Жак Мануэль считает, что должность генерального менеджера «Бруклин Нетс» Шона Маркса находится под угрозой.

«Шон Маркс в очень затруднительном положении. Он сделал много хороших и сомнительных вещей за время своего пребывания на посту генерального менеджера. Посмотрим, как он поработает перед дедлайном. Это будет иметь решающее значение как для самого Маркса, так и для будущего «Нетс», – написал Мануэль в соцсетях.

«Бруклин Нетс» на данный момент занимает четвёртое место в Восточной конференции с 30 победами при 19 поражениях. Нью-йоркский клуб проведёт следующую встречу с «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке 31 января (3:30 мск).