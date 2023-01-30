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Эксперт: генменеджер «Бруклина» в очень затруднительном положении

Эксперт: генменеджер «Бруклина» в очень затруднительном положении
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Эксперт и видеоаналитик Национальной баскетбольной ассоциации Жак Мануэль считает, что должность генерального менеджера «Бруклин Нетс» Шона Маркса находится под угрозой.

«Шон Маркс в очень затруднительном положении. Он сделал много хороших и сомнительных вещей за время своего пребывания на посту генерального менеджера. Посмотрим, как он поработает перед дедлайном. Это будет иметь решающее значение как для самого Маркса, так и для будущего «Нетс», – написал Мануэль в соцсетях.

«Бруклин Нетс» на данный момент занимает четвёртое место в Восточной конференции с 30 победами при 19 поражениях. Нью-йоркский клуб проведёт следующую встречу с «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке 31 января (3:30 мск).

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