Гордон Хэйворд: в «Майами» точно знают, как выигрывать матчи

Лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (122:117) оценил возрастной фактор, играющий в пользу флоридской команды.

«Майами Хит» – это очень сложная для встреч команда, потому что в их составе достаточно зрелых игроков. Они очень умны и сообразительны. В «Майами» точно знают, как выигрывать матчи», – приводит слова Хэйворда официальный сайт лиги.

В текущем сезоне 32-летний баскетболист принял участие в 25 матчах, набирая в среднем 13,8 очка, 4,5 подбора и 3,7 передачи при реализации бросков 44,8%, где 31% – трёхочковые.



В текущем сезоне «Шарлотт Хорнетс» занимает 14-е место в Восточной конференции с 15 победами при 36 поражениях. Тем временем клуб из Флориды – шестое место – 28 побед и 23 поражения соответственно.