Брэндон Ингрэм: настрой команды находится на низком уровне

Лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (110:135) рассказал о текущем настрое в команде.

«В последнее время настрой внутри команды находится на низком уровне, но опыт прошлого сезона научил меня преодолевать трудности. Мы можем бесконечно винить себя в последних поражениях, но так дело не исправишь», – приводит слова Ингрэма официальный сайт «Пеликанс».

Отметим, что клуб из Луизианы в последних 10 встречах потерпел девять поражений.



В текущем сезоне 25-летний Ингрэм принял участие в 17 играх, набирая в среднем 20,4 очка, 5,1 подбора и 4,6 передачи при реализации бросков 44,6%, где 40,8% – трёхочковые.