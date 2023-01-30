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В «Далласе» рассчитывают получить звёздного игрока за Дориана Финни-Смита

В «Далласе» рассчитывают получить звёздного игрока за Дориана Финни-Смита
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Руководство «Даллас Маверикс» готово обменять лёгкого форварда Дориана Финни-Смита, сообщает The Athletic. «Маверикс» рассчитывают получить за форварда игрока со звёздным статусом.

Текущее соглашение 29-летнего Финни-Смита рассчитано до конца сезона-2025/2026 (опция игрока на $ 15,37 млн). За сезон-2022/2023 игрок заработает $ 12,4 млн.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Финни-Смит принял участие в 37 матчах, набирая в среднем 8,9 очка, 4,5 подбора и 1,4 передачи при реализации бросков 40,9%, где 34,8% – трёхочковые.

«Даллас Маверикс» занимает седьмое место в Западной конференции с 26 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Детройт Пистонс» на своей площадке 31 января (4:30 мск).

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