В «Далласе» рассчитывают получить звёздного игрока за Дориана Финни-Смита
Поделиться
Руководство «Даллас Маверикс» готово обменять лёгкого форварда Дориана Финни-Смита, сообщает The Athletic. «Маверикс» рассчитывают получить за форварда игрока со звёздным статусом.
Текущее соглашение 29-летнего Финни-Смита рассчитано до конца сезона-2025/2026 (опция игрока на $ 15,37 млн). За сезон-2022/2023 игрок заработает $ 12,4 млн.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Финни-Смит принял участие в 37 матчах, набирая в среднем 8,9 очка, 4,5 подбора и 1,4 передачи при реализации бросков 40,9%, где 34,8% – трёхочковые.
«Даллас Маверикс» занимает седьмое место в Западной конференции с 26 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Детройт Пистонс» на своей площадке 31 января (4:30 мск).
Новость по темеТренер «Юты»: Лука Дончич — уникальный игрок
Комментарии
- 30 января 2023
-
22:03
-
21:48
-
21:24
-
21:12
-
20:54
-
20:28
-
20:12
-
19:43
-
19:29
-
19:03
-
18:48
-
18:29
-
18:12
-
17:55
-
17:32
-
17:17
-
16:38
-
16:30
-
15:16
-
14:59
-
14:43
-
14:00
-
13:09
-
12:57
-
12:05
-
11:54
-
10:46
-
10:28
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
08:00
-
07:39
-
07:29
-
06:29
Партнерский контент