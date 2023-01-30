УНИКС вырвал победу у «Пари НН» в заключительной четверти

Казанский УНИКС на своей площадке одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН». Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» и завершилась победой хозяев со счётом 86:85 (20:23, 18:23, 25:26, 23:13).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрил Мэйкон, набравший 31 очко и ставший автором победного трёхочкового броска за семь секунд до конца игры. 18 очков набрал Луи Лабери. Девять баллов на свой счёт записал Ненад Димитриевич.

В составе «Пари НН» 17 очков набрал Максим Салаш. 14 очками отметился Евгений Бабурин, 11 баллами – Дмитрий Хвостов.

Следующий матч казанский баскетбольный клуб проведёт с «Локомотивом-Кубань» на своей площадке 2 февраля (15:00 мск). «Пари НН» примет московский ЦСКА 2 февраля (16:00 мск).