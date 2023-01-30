Тренер «Нью-Орлеан» рассказал, почему считает Янниса Адетокунбо MVP сезона

Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Уилли Грин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (110:135) отдал должное звёздному форварду соперника Яннису Адетокунбо.

«Впечатляет атака Янниса под кольцом, учитывая его габариты, скорость и силу. Он может при любой возможности вывести партнёра по команде на открытый бросок. По этой причине его следует признать MVP – он находит своих ребят, пока он сам уничтожает зону соперника», – приводит слова Грина официальный сайт «Пеликанс».

Напомним, клуб из Луизианы в последних 10 встречах потерпел девять поражений. Ранее лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм после матча рассказал о текущем настрое в команде.