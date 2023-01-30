Тренер «Нью-Орлеан» рассказал, почему считает Янниса Адетокунбо MVP сезона
Поделиться
Главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» Уилли Грин после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Милуоки Бакс» (110:135) отдал должное звёздному форварду соперника Яннису Адетокунбо.
«Впечатляет атака Янниса под кольцом, учитывая его габариты, скорость и силу. Он может при любой возможности вывести партнёра по команде на открытый бросок. По этой причине его следует признать MVP – он находит своих ребят, пока он сам уничтожает зону соперника», – приводит слова Грина официальный сайт «Пеликанс».
Напомним, клуб из Луизианы в последних 10 встречах потерпел девять поражений. Ранее лёгкий форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм после матча рассказал о текущем настрое в команде.
Новость по темеБрэндон Ингрэм: настрой команды находится на низком уровне
Комментарии
- 30 января 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:54
-
22:16
-
22:03
-
21:48
-
21:24
-
21:12
-
20:54
-
20:28
-
20:12
-
19:43
-
19:29
-
19:03
-
18:48
-
18:29
-
18:12
-
17:55
-
17:32
-
17:17
-
16:38
-
16:30
-
15:16
-
14:59
-
14:43
-
14:00
-
13:09
-
12:57
-
12:05
-
11:54
-
10:46
-
10:28
-
10:01
-
09:57
-
09:52
Партнерский контент