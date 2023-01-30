НБА представила рейтинг силы клубов. Один из лидеров Востока на первом месте

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавила «Филадельфия Сиксерс». В тройку лучших также вошли «Бостон Селтикс» и «Денвер Наггетс».

Полностью топ-10 выглядит следующим образом.

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. «Филадельфия Сиксерс» .

2. «Бостон Селтикс».

3. «Денвер Наггетс».

4. «Милуоки Бакс».

5. «Мемфис Гриззлиз».

6. «Бруклин Нетс».

7. «Кливленд Кавальерс».

8. «Майами Хит».

9. «Сакраменто Кингз».

10. «Голден Стэйт Уорриорз».

Отметим, что «Филадельфия» занимает второе место в Восточной конференции с 32 победами и 16 поражениями. «Бостон» – лидер Востока с 36 победами при 15 поражениях.



Тем временем «Денвер» является лучшим коллективом Запада – 34 победы и 16 поражений.