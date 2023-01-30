Журналист Даррен Вольфсон: Д'Анджело Расселл останется в «Тимбервулвз»

Обозреватель SKOR North Даррен Вольфсон заверил, что руководство «Миннесоты Тимбервулвз» сохранит разыгрывающего Д'Анджело Расселла после дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации, назначенного на 9 февраля.
«В Bleacher Report ранее заявили, что Д'Анджело интересуются «Маверикс», «Санз» и «Клипперс». Не вижу, чтобы кто-то из них смог бы организовать сделку. И, честно говоря, учитывая то, как Расселл играет, он будет числиться в составе «Тимбервулвз» 9 февраля», – заявил Вольфсон в подкасте The Scoop w/ Doogie.
Действующий контракт 26-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2022/2023 ($ 31,37 млн). Следующим летом Расселл станет неограниченно свободным агентом.
Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.
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