Журналист Даррен Вольфсон: Д'Анджело Расселл останется в «Тимбервулвз»

Обозреватель SKOR North Даррен Вольфсон заверил, что руководство «Миннесоты Тимбервулвз» сохранит разыгрывающего Д'Анджело Расселла после дедлайна Национальной баскетбольной ассоциации, назначенного на 9 февраля.

«В Bleacher Report ранее заявили, что Д'Анджело интересуются «Маверикс», «Санз» и «Клипперс». Не вижу, чтобы кто-то из них смог бы организовать сделку. И, честно говоря, учитывая то, как Расселл играет, он будет числиться в составе «Тимбервулвз» 9 февраля», – заявил Вольфсон в подкасте The Scoop w/ Doogie.

Действующий контракт 26-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2022/2023 ($ 31,37 млн). Следующим летом Расселл станет неограниченно свободным агентом.



Дедлайн НБА – это последний день перед закрытием трансферного окна. Как правило, клубы стараются максимально улучшить свои составы, разгрузить платёжные ведомости и выгодно обменять истекающие контракты игроков. Особенно это касается команд, претендующих на чемпионство.