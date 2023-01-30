Определены игроки недели в НБА
Поделиться
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.
Лиллард в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 42,3 очка, 7,7 передачи и четыре подбора. «Трэйл Блэйзерс» за этот период одержали две победы и потерпели одно поражение.
Адетокунбо, в свою очередь, отметился 38,3 очка, 12,8 подбора и 4,5 передачи в среднем. «Бакс» одержали победы во всех четырёх встречах.
«Портленд» занимает 12-е место в Западной конференции с 23 победами и 26 поражениями. «Милуоки» располагается на третьей строчке Востока c 33 победами при 17 поражениях.
Комментарии
- 31 января 2023
-
00:05
- 30 января 2023
-
23:44
-
23:33
-
23:10
-
22:54
-
22:16
-
22:03
-
21:48
-
21:24
-
21:12
-
20:54
-
20:28
-
20:12
-
19:43
-
19:29
-
19:03
-
18:48
-
18:29
-
18:12
-
17:55
-
17:32
-
17:17
-
16:38
-
16:30
-
15:16
-
14:59
-
14:43
-
14:00
-
13:09
-
12:57
-
12:05
-
11:54
-
10:46
-
10:28
-
10:01
Партнерский контент