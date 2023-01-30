Определены игроки недели в НБА

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо были названы игроками недели в своих конференциях. Об этом сообщает пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации.

Лиллард в течение прошлой недели отыграл три матча, где набирал в среднем 42,3 очка, 7,7 передачи и четыре подбора. «Трэйл Блэйзерс» за этот период одержали две победы и потерпели одно поражение.



Адетокунбо, в свою очередь, отметился 38,3 очка, 12,8 подбора и 4,5 передачи в среднем. «Бакс» одержали победы во всех четырёх встречах.



«Портленд» занимает 12-е место в Западной конференции с 23 победами и 26 поражениями. «Милуоки» располагается на третьей строчке Востока c 33 победами при 17 поражениях.