«Это разрушает лигу». Тристан Томпсон высказался о судейских ошибках

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», ныне эксперт ESPN Тристан Томпсон считает, что отсутствие наказаний для судей НБА за совершение ошибок негативно сказывается на общем имидже лиги.

«Каждый год нам говорят одно и то же: судей будут привлекать к ответственности за их ошибки. И что? Мы этого не видим. Нужно уже что-то делать с этим и приступить к активным действиям, так как это разрушает лигу», – заявил Томпсон в эфире программы NBA Today.



Напомним, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в воскресном матче с «Бостон Селтикс» имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне.



В итоге «кельты» одержали победу в овертайме, а встреча завершилась со счётом 125:121. Ранее разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шрёдер предложил штрафовать судей за совершение ошибок, влияющих на исход игр.