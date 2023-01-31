Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» обыграть «Орландо»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Орландо Мэджик». Встреча закончилась победой гостей со счётом 119:109.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал 28-летний камерунский центровой Джоэл Эмбиид, набравший 30 очков, сделавший одиннадцать подборов и пять передач, таким образом оформив дабл-дабл в матче. Также стоит отметить американского разыгрывающего Джеймса Хардена, который набрал 17 очков, совершил 8 подборов и 6 передач. Самым результативным у гостей стал форвард Паоло Банкеро. На его счету 29 очков, девять подборов и три передачи. Также стоит отметить немецкого форварда Франца Вагнера (22 очка, 6 подборов).
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