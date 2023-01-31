51 очко Луки Дончича принесло «Далласу» победу над «Детройтом»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:105.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал 23-летний разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 51 очко, сделавший шесть подборов и пять передач. Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который набрал 12 очков, сделал три подбора и оформил две передачи. Самым результативным у гостей стал хорватский форвард Боян Богданович. На его счету 29 очков, пять подборов и две передачи. Также стоит отметить лёгкого форварда Саддика Бея (18 очков, пять подборов и две передачи).