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51 очко Луки Дончича принесло «Далласу» победу над «Детройтом»

51 очко Луки Дончича принесло «Далласу» победу над «Детройтом»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 111:105.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал 23-летний разыгрывающий из Словении Лука Дончич, набравший 51 очко, сделавший шесть подборов и пять передач. Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который набрал 12 очков, сделал три подбора и оформил две передачи. Самым результативным у гостей стал хорватский форвард Боян Богданович. На его счету 29 очков, пять подборов и две передачи. Также стоит отметить лёгкого форварда Саддика Бея (18 очков, пять подборов и две передачи).

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2023, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 105
Детройт Пистонс
Детройт
Даллас Маверикс: Дончич - 53, Динвидди - 12, Баллок - 9, Грин - 8, Макги - 8, Хардуэй-младший - 8, Финни-Смит - 6, Пауэлл - 4, Харди - 3, Вуд, Дав. Бертанс, Клебер , Лоусон, Нтиликина, Пинсон, Райт
Детройт Пистонс: Богданович - 29, Бей - 18, Айви - 14, Дюрен - 9, Ливерс - 9, Хейз - 8, Бёркс - 7, Стюарт - 7, Нокс - 4, Багли III, Бейхайм, Джозеф, Диалло, Каннингем, Макгрудер, Ноэль, Роден
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