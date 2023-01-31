Звезда сборной России Мусина рассказала, почему она не планирует выступать за рубежом

Форвард сыктывкарской «Ники» и женской сборной России Раиса Мусина рассказала, почему она в ближайшем будущем не планирует выступать в зарубежных командах.

«На данный момент, даже если бы я хотела куда-то уехать, есть проблемы с тем, что мы русские. Из-за политики ты просто не можешь получить визу на долгое время – ВНЖ или как там? Из-за этого есть проблемы. Не каждая страна пускает просто так русских. Поэтому это будет тяжело», — рассказала Мусина в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

В конце октября 24-летняя баскетболистка получила травму голеностопа и из-за этого пропустила полтора месяца. В декабре она вернулась и приняла участие в «Финале четырёх» в Кубке России, но по-прежнему испытывала проблемы со здоровьем. Позже она объявила о приостановке карьеры до конца текущего сезона.



На счету Мусиной 11 матчей в Премьер-лиге, она набирала в среднем за игру 18,1 очка, совершала 7,9 подбора и три результативные передачи.