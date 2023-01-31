Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболистка сборной России объяснила, почему может позволить себе частные самолеты

Баскетболистка сборной России объяснила, почему может позволить себе частные самолеты
,
Комментарии

Форвард сыктывкарской «Ники» и женской сборной России Раиса Мусина рассказала, почему у нее есть возможность ездить на дорогих машинах и пользоваться частными самолетами.

«Не так давно мне рассказали историю, что как-то во время сбора мужской национальной команды, я выставила фотографию, где с шампанским лечу в самолёте. И ребята начали спрашивать: «Почему так? Мы вроде в мужском баскетболе и должны зарабатывать больше, но мы же не летаем самолётами» (смеётся). Но это не от меня зависит. Это возможности моей сестры», — рассказала Мусина в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

В конце октября 24-летняя баскетболистка получила травму голеностопа и из-за этого пропустила полтора месяца. В декабре она вернулась и приняла участие в «Финале четырёх» в Кубке России, но по-прежнему испытывала проблемы со здоровьем. Позже она объявила о приостановке карьеры до конца текущего сезона.

«Лучше было сразу попрощаться». Звезда сборной России неожиданно приостановила карьеру «Лучше было сразу попрощаться». Звезда сборной России неожиданно приостановила карьеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023