Баскетболистка сборной России объяснила, почему может позволить себе частные самолеты

Форвард сыктывкарской «Ники» и женской сборной России Раиса Мусина рассказала, почему у нее есть возможность ездить на дорогих машинах и пользоваться частными самолетами.

«Не так давно мне рассказали историю, что как-то во время сбора мужской национальной команды, я выставила фотографию, где с шампанским лечу в самолёте. И ребята начали спрашивать: «Почему так? Мы вроде в мужском баскетболе и должны зарабатывать больше, но мы же не летаем самолётами» (смеётся). Но это не от меня зависит. Это возможности моей сестры», — рассказала Мусина в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

В конце октября 24-летняя баскетболистка получила травму голеностопа и из-за этого пропустила полтора месяца. В декабре она вернулась и приняла участие в «Финале четырёх» в Кубке России, но по-прежнему испытывала проблемы со здоровьем. Позже она объявила о приостановке карьеры до конца текущего сезона.