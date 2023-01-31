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Мусина рассказала, почему «Ника» летает чартерными рейсами

Мусина рассказала, почему «Ника» летает чартерными рейсами
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Форвард сыктывкарской «Ники» Раиса Мусина рассказала, почему команда летает чартерными рейсами.

«На самом деле я считаю, что это не то что какой-то супер-уровень команды и условий. Просто в Сыктывкаре много делают для игроков, чтобы они чувствовали себя комфортно. У нас не прям какой-то большой город, как Екатеринбург. Это маленький город. Все когда приезжают – изначально пугаются, потому что они бывают только там, где центр. Он такой, старенький. А подальше у нас есть и большие высокие дома.

В этом году команда всего один раз летала чартером – из Омска в Сыктывкар после игры Кубка. Для удобства. В прошлом году это было намного чаще. Это чтобы избежать лишних пересадок, чтобы мы не уставали. Потому что лететь из Сыктывкара до Москвы – это два часа. И ещё куда-то дальше… В большинстве случае мы летали на Еврокубок. То есть это лететь до Москвы, из Москвы делать пересадку в Париже, а потом ещё куда-то, в маленький городок. Это, конечно, тяжело – шастать по аэропортам. Поэтому наш президент Руслан Николаевич Семенюк сделал так, чтобы команда летала чартером. Это было удобно, но многие команды и не жаловались, что они летают сами», — рассказала Мусина в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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