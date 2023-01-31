«Победа была почти в наших руках». Лукич высказался по поводу поражения от УНИКСа

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич дал комментарий по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (85:86).
«Победа была почти в наших руках. Мы вели на протяжении 39 минут, однако в итоге уступили. Очень жаль, но так бывает. Мы не сумели нужным образом подготовиться к решающему броску в концовке встречи. Не дотерпели и не выдержали», — приводит слова Лукича пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрил Мэйкон, набравший 31 очко и ставший автором победного трёхочкового броска за семь секунд до конца игры.
Следующий матч казанский баскетбольный клуб проведёт с «Локомотивом-Кубань» на своей площадке 2 февраля (19:00 мск). «Пари НН» примет московский ЦСКА 2 февраля (20:00 мск).
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