Дюрант рассказал, кого бы он хотел видеть на слэм-данк контесте из звёзд НБА

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал о том, кого бы он хотел видеть на слэм-данк контесте НБА в этом году.
«На слэм-данк контесте не хватает звёзд, их надо вернуть. Мне кажется, что когда я был маленьким, то там каждый год выступали звёзды. Я бы хотел в этом году увидеть Джа Моранта и Зайона Уильямсона», — приводит слова Дюранта Bleacher Report.
Напомним, в прошлом году в конкурсе приняли участие четыре баскетболиста: Коул Энтони («Орландо Мэджик»), Джейлен Грин («Хьюстон Рокетс»), Хуан Тоскано-Андерсон («Голден Стэйт Уорриорз»), Оби Топпин («Нью-Йорк Никс»).
Раннее легендарный центровой Шакил О'Нил опубликовал в социальных сетях новый пост, который посвятил новичку «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимуре. На этот пост ответил Дюрант.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok
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