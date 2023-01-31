Владелица «Лейкерс»: мы хотим, чтобы Леброн закончил карьеру у нас

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс призналась, что ожидает завершения карьеры звёздного форварда Леброна Джеймса в составе калифорнийской команды.

«Мы хотим, чтобы Леброн Джеймс закончил профессиональную карьеру в качестве игрока «Лейкерс» и стал полноценной частью истории клуба. Его карьера легендарна», – заявила Басс в подкасте Know Mercy со Стивеном Эй Смитом.

38-летний Джеймс в текущем сезоне принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи при реализации бросков 50,7%, где 31,2% – трёхочковые.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 23 победами при 28 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 1 февраля (3:30 мск).