Дончич объяснил, почему он начал перепалку с ассистентом тренера «Детройта»
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Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался по поводу перепалки с ассистентом главного тренера «Детройт Пистонс» во время матча (111:105).
«Это был помощник тренера, он пытался что-то говорить ещё в первой четверти. Так что им не понравилось, что я сказал им что-то в ответ. Они сказали: «Играй в баскетбол». Если они будут щебетать на меня, я буду щебетать в ответ. Я не боюсь», — приводит слова Дончича Fadeaway World.
Самым результативным игроком у «Далласа» стал как раз Лука Дончич, набравший 53 очкa, сделавший шесть подборов и пять передач. Также стоит отметить американского защитника Спенсера Динвидди, который набрал 12 очков, сделал три подбора и оформил две передачи.
Дончич приезжает на игру на шестиколёсном пикапе:
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