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Лидер «Детройта» поделился планами клуба на его счёт

Лидер «Детройта» поделился планами клуба на его счёт
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Лёгкий форвард, лидер «Детройт Пистонс» Боян Богданович убеждён, что сохранит прописку в составе мичиганского клуба.

«Руководство чётко дало мне понять, что следующий сезон для клуба будет великолепным, а команда будет строиться в том числе и вокруг меня. Под потолком зарплат достаточно места для привлечения отличных игроков», – цитирует Богдановича HoopsHype.

В текущем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 49 матчах, набирая в среднем 21,4 очка, делая 3,7 подбора и 2,7 передачи при реализации бросков 48,7%, где 41,6% – трёхочковые.

«Детройт Пистонс» занимает 15-е место в Восточной конференции с 13 победами при 39 поражениях. Следующую игру «Пистонс» проведут с «Вашингтон Уизардс» на своей площадке 2 февраля (3:00 мск).

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