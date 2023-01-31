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Игрок «Бостона» открыто заявил о своём уходе из команды по истечении контракта

Игрок «Бостона» открыто заявил о своём уходе из команды по истечении контракта
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард дал понять, что по окончании сезона-2022/2023 намерен перейти в клуб, где получит более серьёзную роль.

«Как только мой контракт с «Селтикс» истечёт, попробую найти ту команду, в которой буду играть более важную роль. Хочется быть в составе победителей и при этом быть ключевой фигурой», – заявил Притчард во время подкаста Point Forward.

В текущем сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 4,9 очка, делая 1,6 подбора и 1,1 передачи при реализации бросков 40,1%, где 33% – трёхочковые.

«Бостон Селтикс» занимает первое место в Восточной конференции с 36 победами при 15 поражениях. Следующую игру «Селтикс» проведут с «Бруклин Нетс» на своей площадке 2 февраля (3:30 мск).

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