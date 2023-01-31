Тренер «Лейкерс» рассказал о травме Леброна Джеймса

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал отсутствие звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче регулярного сезона с «Бруклин Нетс» (104:121).



«Леброн ощущал значительную болезненность, поэтому мы пришли к выводу, что лучшего его придержать немного – пусть тело отдохнёт и успокоится. Особенно его нога», – приводит слова Хэма Orange County Register.



38-летний Джеймс в текущем сезоне принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, делая 8,5 подбора и 7,1 передачи при реализации бросков 50,7%, где 31,2% – трёхочковые.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 23 победами при 28 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 1 февраля (3:30 мск).

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