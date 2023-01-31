Лука Дончич вступил в конфронтацию с ассистентом «Детройта». Видео
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в концовке матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Детройт Пистонс» (111:105) вступил в словесную перепалку с ассистентом противоположной команды Джеромом Алленом.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В текущем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 33,4 очка, делая 8,9 подбора и 8,3 передачи при реализации бросков 50,1%, где 35,5% – трёхочковые.
«Даллас Маверикс» занимает шестое место в Западной конференции с 27 победами при 25 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке 3 февраля (4:30 мск).
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