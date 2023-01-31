Источник: у «Лейкерс» есть опасения по поводу полезности Уэстбрука в плей-офф

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» всерьёз обеспокоено эффективностью и полезностью разыгрывающего команды Расселла Уэстбрука в плей-офф. Об этом сообщает инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус.
«Лейкерс» борются за попадание в десятку лучших команд Западной конференции. Дарвин Хэм нашёл подходящую роль для Расселла Уэстбрука со скамейки запасных, но у команды всё-таки есть опасения по поводу эффективности и полезности игрока в плей-офф», – говорится в источнике.
В текущем сезоне 34-летний Уэстбрук принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 15,8 очка, делая 7,5 передачи и 6,3 подбора при реализации бросков 41,6%, где 28,9% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 23 победами при 28 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 1 февраля (3:30 мск).
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