Один из лидеров «Портленда» не стал соглашаться на продление контракта на $ 112 млн

Тяжёлый форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Джереми Грант заявил, что клуб предложил ему продление контракта на четыре года на общую сумму в размере $ 112 млн, однако он не спешит соглашаться.

«Я сосредоточен на текущем сезоне. Скорее всего, подожду его окончания, после чего переговорю с генеральным менеджером. Всё хорошо, мне нравится в «Портленде». Обсудим продление, как придёт время», – цитирует Гранта инсайдер The Athletic Джейсон Куик.

Также отмечается, что в случае отклонения актуального предложения 28-летний Грант 1 июля выйдет на рынок свободных агентов. Таким образом «Трэйл Блэйзерс» смогут предложить игроку пятилетний контракт на $ 233 млн. Тем временем другие команды могут предложить лишь четырёхлетний контракт на $ 174 млн.



В текущем сезоне форвард принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 21,3 очка, делая 4,3 подбора и 2,4 передачи при реализации бросков 48,8%, где 42,2% – трёхочковые.

Новость по теме Пол Пирс посоветовал Лилларду уйти из «Портленда»