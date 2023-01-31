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Кайри Ирвинг: Беверли всегда старается вывести оппонента из себя

Кайри Ирвинг: Беверли всегда старается вывести оппонента из себя
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Звёздный разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:104) высоко оценил игру в обороне разыгрывающего калифорнийской команды Патрика Беверли.

«Беверли всегда старается вывести оппонента из себя. Некоторые, конечно, попадают под его влияние, но для меня это больше соревновательный аспект. Если игрок сможет набрать очки через Патрика, то и через любого другого он сможет сделать это без проблем. Было сказано, кстати, исключительно в хорошем смысле», – сказал Ирвинг в послематчевом интервью.

За 39 минут на паркете Ирвинг отметился 26 очками (7 из 16 с игры, 9 из 11 с линии штрафных), семью подборами и шестью результативными передачами.

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