«Он многим пожертвовал». Джини Басс — о будущем рекорде Леброна Джеймса

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс дала комментарий по поводу будущего рекорда результативности звёздного форварда команды Леброна Джеймса.
«Здорово, что Леброн побьёт рекорд в майке «Лейкерс». Но не будем забывать, это индивидуальное достижение, а не командное. Как только это произойдёт, мы поздравим его. Дальше он вернётся в привычный для себя режим – ему предстоит сделать много прекрасных вещей, помимо того, что стать лучшим снайпером всех времён. В любом случае Леброн должен гордиться этим достижением. Он многим пожертвовал», – заявила Басс в подкасте Know Mercy со Стивеном Эй Смитом.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 23 победами при 28 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 1 февраля (3:30 мск).
- 31 января 2023
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