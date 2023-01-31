«Он многим пожертвовал». Джини Басс — о будущем рекорде Леброна Джеймса

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс дала комментарий по поводу будущего рекорда результативности звёздного форварда команды Леброна Джеймса.

«Здорово, что Леброн побьёт рекорд в майке «Лейкерс». Но не будем забывать, это индивидуальное достижение, а не командное. Как только это произойдёт, мы поздравим его. Дальше он вернётся в привычный для себя режим – ему предстоит сделать много прекрасных вещей, помимо того, что стать лучшим снайпером всех времён. В любом случае Леброн должен гордиться этим достижением. Он многим пожертвовал», – заявила Басс в подкасте Know Mercy со Стивеном Эй Смитом.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 23 победами при 28 поражениях. Следующую игру «озёрники» проведут с «Нью-Йорк Никс» на выезде 1 февраля (3:30 мск).