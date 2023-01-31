Андрей Лопатин появится в конкурсе трёхочковых бросков Единой лиги ВТБ
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Форвард МБА Андрей Лопатин примет участие в конкурсе трёхочковых бросков на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, который состоится 19 февраля на «ВТБ Арене». Об этом сообщает пресс-служба лиги.
24-летний Лопатин в текущем сезоне реализует броски из-за дуги с процентом 45,3%. По этому показателю баскетболист входит в десятку лучших игроков сезона.
Также известно об участии в конкурсе защитника петербургского «Зенита» Томаса Эртеля. Остальных участников лига объявит позже. Отметим, что Матч всех звёзд пройдёт в формате «Новая школа» против «Старой школы».
Команда «Новой школы» будет состоять из игроков не старше 29 лет на день проведения соревнований, команда «Старой школы» — из игроков 30 лет и старше.
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