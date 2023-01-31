Форвард «Вашингтона»: если каждый из нас сосредоточен, мы представляем опасность для всех

Лёгкий форвард «Вашингтон Уизардс» Дени Авдия после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Сан-Антонио Спёрс» (127:106) отметил важность концентрации и движения мяча для успеха столичной команды.
«Если каждый из нас полностью сосредоточен, уверенно двигает мяч, мы представляем опасность для остальных команд лиги», – приводит слова Авдии Associated Press.
В текущем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 8,7 очка, делая 6,3 подбора и 2,5 передачи при реализации бросков 43,9%, где 28,6% – трёхочковые.
«Вашингтон Уизардс» занимает девятое место в Восточной конференции с 24 победами при 26 поражениях. Следующую игру «Уизардс» проведут с «Детройт Пистонс» на выезде 2 февраля (3:00 мск).
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