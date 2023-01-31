Определены участники Матча восходящих звёзд НБА

Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте назвала игроков, которые примут участие в Матче восходящих звёзд.
В мероприятии примет участие 21 игрок из НБА – это новички и игроки, проводящие второй сезон в лиге. К ним присоединятся семь игроков из Лиги развития НБА как отдельная команда. Новички и второгодки поделятся на три команды по семь игроков в каждой.
Главные тренеры в лице Пау Газоля, Жоакима Ноа и Дерона Уильямса отберут среди новичков и второгодок игроков для своих команд через драфт. Джейсон Терри возглавит сборную Лиги развития. Полуфиналы будут играться до 40 очков, финал – до 25 очков.
Среди новичков выбраны: Паоло Банкеро («Орландо»), Джейлен Дюрен («Детройт»), Эй Джей Гриффин («Атланта»), Джейден Айви («Детройт»), Уокер Кесслер («Юта»), Беннедикт Матурин («Индиана»), Киган Мюррэй («Сакраменто»), Эндрю Нембард («Индиана»), Джабари Смит-младший («Хьюстон»), Джереми Сохан («Сан-Антони») и Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити»).
В число второгодок вошли: Хосе Альварадо («Нью-Орлеан»), Скотти Барнс («Торонто»), Джош Гидди («Оклахома-Сити»), Джейлен Грин («Хьюстон»), Квентин Гримс («Нью-Йорк»), Бонс Хиланд («Денвер»), Эван Мобли («Кливленд»), Трей Мёрфи («Нью-Орлеан»), Алперен Шенгюн («Хьюстон») и Франц Вагнер («Орландо»).
Лигу развития представят: Сиди Сиссоко («Игнайт»), Скут Хендерсон («Игнайт»), Мохаве Кинг («Игнайт»), Кеннет Лофтон-младший («Мемфис»), Мэк Маккланг («Делавэр»), Леонард Миллер («Игнайт») и Скотти Пиппен-младший («Саут-Бей»).
- 31 января 2023
-
23:52
-
23:37
-
23:28
-
22:41
-
22:30
-
22:14
-
21:47
-
21:27
-
21:12
-
20:39
-
20:28
-
20:12
-
19:29
-
19:18
-
19:07
-
18:51
-
18:27
-
18:08
-
17:53
-
17:40
-
17:26
-
16:51
-
15:58
-
15:00
-
14:42
-
13:49
-
13:06
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:21
-
10:11
-
10:00