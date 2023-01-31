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Определены участники Матча восходящих звёзд НБА

Определены участники Матча восходящих звёзд НБА
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Национальная баскетбольная ассоциация на официальном сайте назвала игроков, которые примут участие в Матче восходящих звёзд.

В мероприятии примет участие 21 игрок из НБА – это новички и игроки, проводящие второй сезон в лиге. К ним присоединятся семь игроков из Лиги развития НБА как отдельная команда. Новички и второгодки поделятся на три команды по семь игроков в каждой.

Главные тренеры в лице Пау Газоля, Жоакима Ноа и Дерона Уильямса отберут среди новичков и второгодок игроков для своих команд через драфт. Джейсон Терри возглавит сборную Лиги развития. Полуфиналы будут играться до 40 очков, финал – до 25 очков.

Среди новичков выбраны: Паоло Банкеро («Орландо»), Джейлен Дюрен («Детройт»), Эй Джей Гриффин («Атланта»), Джейден Айви («Детройт»), Уокер Кесслер («Юта»), Беннедикт Матурин («Индиана»), Киган Мюррэй («Сакраменто»), Эндрю Нембард («Индиана»), Джабари Смит-младший («Хьюстон»), Джереми Сохан («Сан-Антони») и Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити»).

В число второгодок вошли: Хосе Альварадо («Нью-Орлеан»), Скотти Барнс («Торонто»), Джош Гидди («Оклахома-Сити»), Джейлен Грин («Хьюстон»), Квентин Гримс («Нью-Йорк»), Бонс Хиланд («Денвер»), Эван Мобли («Кливленд»), Трей Мёрфи («Нью-Орлеан»), Алперен Шенгюн («Хьюстон») и Франц Вагнер («Орландо»).

Лигу развития представят: Сиди Сиссоко («Игнайт»), Скут Хендерсон («Игнайт»), Мохаве Кинг («Игнайт»), Кеннет Лофтон-младший («Мемфис»), Мэк Маккланг («Делавэр»), Леонард Миллер («Игнайт») и Скотти Пиппен-младший («Саут-Бей»).

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